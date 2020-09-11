رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم الطالب «مبيض المحارة» ويوفر منحة له

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:54 م
الطالب يوسف
الطالب يوسف
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أعلن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تواصل مع الطالب يوسف، وسيتم استقباله يوم الأحد المقبل، بديوان عام المحافظة تكريمًا له كنموذج من الشباب يحتذى به، كما استجاب المحافظ لأمنية الطالب ووعد بتوفير منحة له.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، ويحلم الالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة.

وقال الطالب يوسف أحمد أبوالسعود، ابن قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور" لقد حصلت علي مجموع 393 درجة بشعبة علمي علوم من مدرسة جردو الثانوية، وكان يحلم بالتحاقه بكلية الطب أو الصيدلة، ولكن لم يسانده الحظ بسبب 2%، متمنيا حصوله على منحة وأن تنظر إليه الدولة نظرة رحمة به وبوالده.

وأضاف يوسف: "لدي 3 أشقاء، منهم واحد في الثانوية العامة، والآخر يبلغ 3 أعوام، وأخت في الصف الأول الإعدادي، ووالدتي ربة منزل، وأنا من أقوم بمساعدة والدي في عمله، قائلًا"، موضحا "أبويا شغال في المحارة وأنا بساعده، بشيل رمل وأسمنت وكل مواد البناء، وكنت بشتغل وأصرف على دروسي، بتمنى أن يصل صوتي للمسئولين واحصل على منحة حيث إن تنسيقي حصلت فيه على كلية التمريض جامعة الفيوم".

موضوعات متعلقة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

أول تعليق لنتنياهو على اتفاق السلام مع البحرين

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

«الدستور» تنشر أول صور للمجند صاحب واقعة «قطار المنصورة»

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

عواض: قصور الثقافة تستعد لتخرج الدفعة الأولى من «ابدأ حلمك»

أحمد الشهاوى يشارك فى ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات فى المجتمع المصرى عبر 7 أصدقاء

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب