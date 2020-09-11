محافظ الفيوم يكرم الطالب «مبيض المحارة» ويوفر منحة له

أعلن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تواصل مع الطالب يوسف، وسيتم استقباله يوم الأحد المقبل، بديوان عام المحافظة تكريمًا له كنموذج من الشباب يحتذى به، كما استجاب المحافظ لأمنية الطالب ووعد بتوفير منحة له.وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، ويحلم الالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة.وقال الطالب يوسف أحمد أبوالسعود، ابن قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور" لقد حصلت علي مجموع 393 درجة بشعبة علمي علوم من مدرسة جردو الثانوية، وكان يحلم بالتحاقه بكلية الطب أو الصيدلة، ولكن لم يسانده الحظ بسبب 2%، متمنيا حصوله على منحة وأن تنظر إليه الدولة نظرة رحمة به وبوالده.وأضاف يوسف: "لدي 3 أشقاء، منهم واحد في الثانوية العامة، والآخر يبلغ 3 أعوام، وأخت في الصف الأول الإعدادي، ووالدتي ربة منزل، وأنا من أقوم بمساعدة والدي في عمله، قائلًا"، موضحا "أبويا شغال في المحارة وأنا بساعده، بشيل رمل وأسمنت وكل مواد البناء، وكنت بشتغل وأصرف على دروسي، بتمنى أن يصل صوتي للمسئولين واحصل على منحة حيث إن تنسيقي حصلت فيه على كلية التمريض جامعة الفيوم".