«الدستور» تنشر أول صور للمجند صاحب واقعة «قطار المنصورة»

حصل «الدستور» على أول صور للمجند صاحب واقعة قطار المنصورة.وأقرت وزارة النقل أمس، عقوبات جزائية بحق محصل ورئيس قطار "القاهرة – المنصورة"، بسبب تجاوزه بحق أحد أفراد القوات المسلحة.وتصدرت واقعة القطار التريند على مدار الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر التجاوز بحق مجند بسبب ثمن التذكرة.وقالت وزارة النقل إنه تم التحقيق الفوري مع الشخصين.وحسب البيان، خلصت نتائج التحقيقات إلى "مجازاة عادل فاروق عبدالهادى رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية".وكذلك "مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء".كما صدرت التعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع.كما تم تحرير محضر شرطة بحقهما، لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه.وأكد البيان "احترام وزارة النقل وجميع العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم".