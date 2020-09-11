بومبيو فى ذكرى 11 سبتمبر: حققنا خطوات كبيرة فى هزيمة الإرهاب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بالتزامن مع مراسم إحياء الذكرى الـ19 لهجمات 11 سبتمبر 2001، إن واشنطن حققت خطوات كبرى في سبيل هزيمة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى المماثلة "التي تسعى لإلحاق الضرر بنا.وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن احترامه وتقديره لضحايا هذه الهجمات الإرهابية والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص.وأضاف بومبيو أن "جهودنا في سبيل حماية أرضنا مستمرة اليوم، ويفخر رجال ونساء وزارة الخارجية الأمريكية بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شركاء من جميع أنحاء العالم في هذا المسعى".وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تتردد في ملاحقة الإرهابيين بالتزامن مع تحقيق السلام والأمن والعدالة.