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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تطالب الاتحاد الأوروبى بمشاركة أكثر فاعلية فى إيواء آلاف اللاجئين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:52 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
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طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر "فعالية" من جانب الاتحاد الأوروبي في عملية إيواء آلاف اللاجئين على جزيرة لسبوس بعد اندلاع حرائقَ في مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مخيم موريا للاجئين أمس.

وصرّح ميتسوتاكيس، عقب لقائه بنائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، في العاصمة أثينا، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، بأنه ستكون هناك حاجة إلى تأسيس موقع جديد للاجئين، مشددًا على أن طريقة إدارته يجب أن تختلف.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أنه ستجري مناقشة أقصى مشاركة أوروبية ممكنة في هذا الصدد، فـ"لا يمكن أن يقتصر التضامن الأوروبي على إدارة أزمة"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي".

وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت أمس اندلاع حريق ثالث في مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مخيم موريا للاجئين، حيث أتت النيران على كل ما تبقى من المخيم الذي يقع في جزيرة ليسبوس.

وتعمل السلطات اليونانية جاهدة لتوفير المأوى والغذاء لما يقرب من 12 ألفا و500 لاجئ فروا من مخيم موريا بسبب الحرائق.

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