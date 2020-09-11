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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا» تعلق على إيقاف «لقاح أكسفورد»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:42 م
حسام حسني
حسام حسني
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن آخر تطورات لقاح أكسفورد وأسباب تعليق التجارب على اللقاح، لافتًا إلى أن أحد المتطوعين وليس من المرضى حدث له بعض الأعراض بعد الحصول على العقار.

وأكد حسني في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم إيقاف الدراسة على لقاح أكسفورد مؤقتًا لمعرفة إذا كانت تلك الإصابة مرتبطة باللقاح من عدمه، مشددا على أن اللقاح جيد على مستوى الفاعلية وتتم دراسة معدل الأمان حاليًا.

وقال إن أى لقاح يمر بـ3 دراسات للتأكد من مدى فاعليته، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة للقاحات هى مرحلة التجارب السريرية والتى تضم مرحلتين الأمان والفاعلية قبل طرح اللقاح للجمهور.

وأضاف: "فى مرحلة الفاعلية تتم تجربة اللقاح على المريض والذى تكون لديه أجسام مضادة للفيروس وأصبحت موجودة في جسمه، أما مرحلة الأمان فيتم التأكد فيها من عدم حدوث أى أعراض بعد الحصول على اللقاح.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن اللقاحات هى الأمان لمصر فى حال حدوث موجة ثانية.

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