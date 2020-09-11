وسائل إعلام إيرانية: قتيل و20 جريحًا فى انفجار مصنع جنوب طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن قتيل ودمار في عدة مبانٍ جراء انفجار في العاصمة طهران.وأعلنت وكالة فارس الإيرانية، عن دمار بعشرات السيارات والمباني قرب موقع الانفجار في منطقة نسيم شهر بطهران.وقال مدير دائرة الأزمات في طهران، إن الانفجار وقع في مصنع للبطاريات، ناجم عن تفجير بطاريات في مصنع، كما نفى وقوع قتلى بالانفجار في منطقة نسيم شهر.كما أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الإيرانية بطهران، اليوم الجمعة، عن قتيل و20 جريحا على الأقل بانفجار في منطقة نسيم شهر، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأفادت وكالتا مهر وتسنيم عن وقوع الانفجار في منطقة نسيم شهر جنوب غرب العاصمة الإيرانية.ونقلت تسنيم عن مسئول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني قوله إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، والتحقيقات جارية لتحديدها.