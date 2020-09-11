«مصل العقرب» يتسبب في إحالة العاملين بوحدة النجيلة الصحية للتحقيق

أحال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح جميع العاملين بالوحدة الصحية بالنجيلة القبلية إلى التحقيق.جاء ذلك بعد تداول شكوى عبر "فيسبوك"، بتضرر أهالي مدينة النجيلة من عدم وجود مصل العقرب بالوحدة الصحية.وتابع الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة توافر الأمصال بالوحدة الصحية على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال بالوحدة وتواجد الأطقم الطبية، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر.