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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

لـ4 أيام.. غلق كلي لمطلع الدائري بالوراق باتجاه طريق «القاهرة إسكندرية» الزراعي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:44 م
غلق كلي لمطلع الدائري
غلق كلي لمطلع الدائري بالوراق
عبدالله هشام
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أعلنت محافظة الجيزة غلق كلي للمطلع القادم من مناطق الوراق والمؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر، لمدة 4 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 12. 9. 2020 وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق  16.9 2020.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تحديدا في المنطقة المحصورة بين محور 26 يوليو وطريق شبرا بنها الحر بطول 15 كم.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء تحويلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال وهي كالاتي: "القادم من مناطق الوراق ويرغب في الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه طريق القاهرة إسكندرية الزراعي يستكمل السير في طريق كورنيش الوراق اتجاه مناطق منشأة القناطر ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري اتجاه محور الضبعة ثم الصعود أعلى محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مناطق القاهرة ثم النزول مرة أخرى من محور الضبعة للطريق الدائري مرة أخرى عن طريق المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي الى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي".

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الوراق بالمتابعة الدورية للأعمال وإزالة أي معوقات، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء تنفيذ الأعمال.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

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