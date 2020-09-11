نائبان يجريان الكشف الطبى لخوض انتخابات النواب بدمياط

تقدم كل من المحامى ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط والدكتور أبوالمعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لإجراء الكشوفات الطبية والفحوصات لخوض انتخابات مجلس النواب عن محافظة دمياط ضمن انتخابات مجلس النواب القادمة.يذكر أن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط خلال الدورة البرلمانية السابقة والدكتور أبوالمعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر سعد ومركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة.