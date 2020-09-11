عقيلة صالح: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة بـ«إعلان القاهرة»

وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، بيانا للشعب الليبي، كشف خلاله عددا من الحقائق حول المشاورات السياسية وخريطة المسار السياسي.وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إنه ستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت وبعدها يتم العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.وأكد صالح أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني لم تحصل على شيء من دخل النفط والغاز، مؤكدا العمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية.وشدد صالح على الاستجابة لمطالب المواطنين، مردفا: "دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين".وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أنه أصدر توجيهات إلى الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري فيما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وأن توضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها.وشدد صالح على التمسك بوقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة، والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة.وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، متابعا: "سيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس، ضمانًا لعدم تهميش أي منطقة من الوطن".وأكد صالح التزام القوات المسلحة العربية الليبية بوقف إطلاق النار، وجاهزيتها للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وفي أي وقت.وشدد رئيس مجلس النواب على أن التظاهر السلمي حق دستوري، وأوصى بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها.