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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء فرنسا: مؤشرات واضحة على زيادة انتشار كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:39 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
منار أحمد
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أعلن رئيس وزراء فرنسا، اليوم الجمعة، عن مؤشرات واضحة على زيارة انتشار فيروس كورونا، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا أمس الخميس، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغت رقما قياسيا لها منذ ظهور الجائحة على أراضيها، إذ تم تسجيل 9843 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

سجلت فرنسا الخميس 9843 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء وبدء اختبارات الكشف على نطاق واسع، وفقا لما أعلنته المديرية العامة للصحة.

وسجلت قرابة 50 ألف إصابة جديدة (48542) في أسبوع تم خلاله إجراء أكثر من مليون فحص.

ومنذ بداية انتشار الوباء في فرنسا قبل ستة أشهر، أجري 10 ملايين اختبار في المجموع.

في الوقت نفسه، يستمر معدل الإيجابية (نسبة عدد الذين كان فحصهم إيجابيًا مقارنة بإجمالي عدد الذين تم اختبارهم) في الارتفاع: فقد وصل إلى 5،4% بين 1 و7 سبتمبر.

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