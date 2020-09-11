«دى مش أخلاق لاعيبة الأهلى».. مغردون يهاجمون صالح جمعة

تصدر هاشتاج صالح جمعة موقع «تويتر» بعدما الحادث الذي تعرض له لاعب الأهلي في الزمالك.وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي برحيل اللاعب عن النادي الأهلي، بسبب كثرة الأزمات وعدم التزامه، حيث قال مغرد: «أنت لاعب لا تحترم الفرص ولا تحترم جمهورك».بينما أضاف آخر: «ليه يا صالح جمعة كل ما الجهمور يحاول يدعمك بتخذلهم.. ربنا معاك.. عيب حافظ على موهبتك وركز بلاش تكون سبب في ضياع مستقبلك».وقال ثالث: «والله الواحد زعلان على موهبته خسارة بجد.. صالح جمعة عايش على ذكريات منتخب الشباب وأصلا لسه مفهمش يعني إيه ينتسب للنادي الأهلى وقيمة ده، دي مش أخلاق لاعيبه الأهلي».