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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 11 سفينة في ميناء دمياط اليوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:22 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط اليوم الجمعة، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27201 طن تشمل: 8056 طن فوسفات و17845 طن يوريا و750 طن كسب صويا و550 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11979 طن تشمل: 7259 طن أبلاكاش و4720 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 387 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب ومانجو وفراولة ورمان) وخضروات (بسلة وبطاطا وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (كتان وزيتون وبردقوش ولب سوبر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإسبانيا وسنغافورة وهولندا وأمريكا وسلوفينيا والصين وألمانيا وبولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 347 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 739 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 70289 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59792 طنا.

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