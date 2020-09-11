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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12 مرشحا للنواب يجرون الكشف الطبي في القليوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:11 م
مستشفيات القليوبية
مستشفيات القليوبية
كتب صلاح حسنى
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استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات (المجلس الطبي العام، ناصر العام بشبرا الخيمة، بنها التعليمي، قليوب التخصصي، جراحات اليوم الواحد في بهتيم، شبين القناطر المركزي، طوخ المركزي) مرشحي مجلس النواب في دورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبي.

وأعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أنه تم استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبي لهم اليوم، من بينهم عضو مجلس النواب الحالي ومتحدث البرلمان صلاح حسب الله، إلى جانب مرشحتين سيدتين.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنه تم استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبي لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج مدير المجلس الطبي العام «القومسيون» الطبي، استقبال 3 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدوره اكد الدكتور جميل إسحاق مدير مستشفى قليوب التخصصي، استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبي لهما لسرعة إنهاء أوراقهما للتقديم لمجلس النواب.

وأخيرا أعلن الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزى، استقبال مرشح وحيد اليوم لإجراء الفحص الطبى له، فيما لم يتقدم أي مرشحين لإجراء الفحص الطبي بمستشفيات طوخ المركزى، وبهتيم المركزى، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبى اليوم 12 مرشحا حتى الآن.

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