التحالف يدمر طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قناة العربية، الجمعة، تدمير التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون بإتجاه السعودية.وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت الخميس، اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مسيرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.وقال وزير الإعلام اليمني إن خبراء حزب الله، وإيران، يديرون عمليات تضليل إعلامي للتغطية على خسائر الحوثيين في مأرب.