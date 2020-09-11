7 إجراءات وقائية لحماية تلاميذ المدارس من كورونا

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، أوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة، وتعاملت الحكومات والأفراد مع الوباء العالمي بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي، واتباع ما يمكن من سبل للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.وقد اتخذت العديد من دول العالم قرار العودة إلى المدارس ولو بشكل جزئي في ظل استمرار انتشار الوباء، شريطة الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية سواء من قبل أهالي الطلاب أو ادارات المدارس.وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن كيف تواجه الأمهات الخوف من ارسال أطفالهن إلى المدرسة، فالشعور بالقلق أمر طبيعي سيرافق الأمهات خلال تلك الفترة، ونشرت بعض الإجراءات التي يمكن أن تجعلهن اكثر طمأنينة.وجاء بالتقرير أنه يجب ارسال 3 كمامات مع الطفل، وتطلب الأم منه تغيير الكمامة كل ساعتين أو 3 ساعات، للمحافظة على نظافتها، وان يضعن في حقيبة أطفالهن معقم مناسب، وتعليمهم استخدامه بشكل متكرر إذا تعذر عليهم الذهاب إلى الحمام وغسل أيديهم.يجب وضع الصابون في علبة بلاستيكية مغلقة ومنشفة لتنشيف اليدين وتعليم الاطفال ألا يتشاركوا اغراضهم الشخصية كالقلم مثلًا مع احد، وتعقيم مقعدهم قبل الجلوس عليه واستخدامه للوقاية من فيروس كورونا والتنبيه عليهم بعدم الاكل من الكافيتيريا وتحميمهم فورًا لدى عودتهم من المدرسة ووضع ملابسهم كلها في الغسيل.ومن ناحية اخرى شددت الصحيفة انه يجب التأكد من ان مدرسين الاطفال يتبعون التعليمات التالية:- ترتيب المقاعد بما يحترم قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب.- تنظيم الفرص عبر تقسيم التلاميذ منعًا للازدحام.- وجود طبيبة في المدرسة بشكل دائم.- تعقيم المدرسة بما فيها المقاعد والغرف صباحًا قبل وصول التلاميذ وبعد انتهاء اليوم الدراسي.- أخذ حرارة التلاميذ قبل الدخول الى المدرسة.- منع دخول أي طفل يعاني من أي آثار سخونة أو سعال.- اجراء تحاليل فيروس كورونا كل فترة للأساتذة والاداريين.