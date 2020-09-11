الأنبا باخوم يزور كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا

ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون البطريركية، والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلاة القداس الإلهي، صباح يوم الجمعة، بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا بمشاركة الأب الراعي برنابا فانوس، وأطفال مدارس الأحد وقد القى كلمة العظة عن قبول التغيير في حياة الشخص، واختتم القداس بالبركة الرسولية.كما وشارك بالحضور في خدمة مدارس أحد ابتدائي، وقام بتكريم الصف السادس المنتقل للمرحلة الإعدادية، وشارك بحوار مفتوح مع خدام الخدمات المختلفة بالكنيسة، ثم أنهى زيارته الرعوية للكنيسة التي استمرت ليومين.وبدأت الكنائس المسيحية المختلفة للاستعداد لعودة الأنشطة الكنسية وخدمات الكنسية وخدمات مدارس الأحد تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة من حيث التباعد الاجتماعي وحضور عدد أقل من الأفراد وارتداء كمامات.وعلى مستوى الكنيسة الكاثوليكية؛ قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بدأت تدريجيًا بعودة الأنشطة الكنسية وخدمات مدارس الأحد تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.