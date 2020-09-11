الاتحاد الأوروبى: سنساعد ليبيا على بناء اقتصادها

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، اليوم الجمعة، عن أنالمفوضية ستساعد ليبيا على الخروج من الأزمة وبناء اقتصاد فعال ونظام قوي على جبهة الهجرة حال توصل الأطراف الليبية إلى وقف فعال لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.وقال فاريلي، حسب ما نقلت قناة "ليبيا24"، إن المفوضية الأوروبية تحافظ على التزامها مع الأمم المتحدة، كما تلتزم بعملية برلين، لكن ليست من مهمتها أن تكون في المقدمة.وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشئون الخارجية، بيتر ستانو، قد أكد في وقت سابق، ترحيب الاتحاد الأوروبي، بمخرجات حوار بوزنيقة في المغرب لحلحلة الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الاتحاد يرحب بأى مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدمًا في حل النزاع الليبي من خلال عملية سياسية.