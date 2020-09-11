مسئول أممى: هدم 389 مبنى للفلسطينيين بالضفة الغربية

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، إن سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت حتى أثناء تفشى وباء فيروس كورونا.وأضاف ماكجولدريك، في بيان اليوم الجمعة، وزعته الأمم المتحدة بجنيف، إنه في الفترة من مارس إلى أغسطس من هذا العام تم هدم أو مصادرة 389 مبنى مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبمتوسط حوالي 65 مبنى فى الشهر وهو أعلى معدل متوسط في أربع سنوات.وأشار المسئول الأممي إلى أن 442 فلسطينيًا تركوا بلا مأوى جراء تلك عمليات الهدم، موضحًا أن القانون الإنسانى الدولي يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية للعمليات العسكرية.وأعرب ماكجولدريك عن القلق بشكل خاص إزاء هدم الهياكل الأساسية خلال تفشى وباء كورونا، مؤكدًا أنه أدى إلى زيادة احتياجات الفلسطينيين المحاصرين بالفعل فى وضع غير طبيعى من الاحتلال العسكري المطول.وشدد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة على أن عمليات الهدم غير القانونية تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف هذه، مطالبا بأن تتوقف على الفور.