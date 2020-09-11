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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية البحرين وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:22 م
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من الموضوعات.

وأكد الجانبان - خلال اجتماعهما في مقر وزارة خارجية ألمانيا ببرلين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية - عمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تشهد تطورًا ونموًا في شتى المجالات وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

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