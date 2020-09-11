فى ذكرى هجمات سبتمبر.. ترامب يتعهد باستمرار ملاحقة الإرهاب

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، باستمرار ملاحقة الإرهاب في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، وفق لقناة «العربية» الإخبارية.وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، لقد دفعنا ثمنًا باهظًا لتجنب تكرار الهجمات الإرهابية، مضيفًا: جلبنا وسنجلب كل قادة الإرهاب إلى العدالة، مشيرًا إلى مواجهة الإرهاب في أفغانستان والعراق.