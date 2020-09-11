رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:18 م
لماذا يريد الرجل
لماذا يريد الرجل وترفض المرأة
حسين عبد الرحيم
طباعة
عن الدارالمصرية اللبنانية صدر كتاب "لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟ دليلك العلمي لحياة جنسية إيجابية" للمؤلف شريف عرفة، في 383 صفحة من القطع المتوسط ويعتبر مرجعية علمية مبسطة يدرك ويستطلع ويتعرف من خلالها القاريء، لحميمية العلاقة الجنسية في غالبيتها، أشكالها السوية كونها حالة مسستمدة من فعاليات عقلية وعاطفية أكثر منها حالة ارتواء جنسي.

(لماذا يريد الرجل وترفض المرأة) تطبيق ثقافي معرفي لعلم النفس الإيجابي والسوي والذي يفيد الكثير من القراء، قدم له البروفيسور أحمد عكاشة الرئيس الاسبق للجمعية العالمية للطب النفسي.

تتعدد طروحاته أو موضوعاته وعبر 20 فصلا، الكثير من حالتي النشوة والرضا ودوافع ممارسة الجنس، كذلك غريزة المرأة لينطلق إلى آفاق أخرى، مثل انانية الرجل وفتور دوافعه المنصبة في آلية العملية الحميمية، وتحولها لإفراغ شبه حيواني لا مراعاة فيه للأدنى حقوق ولا رغبات الطرف الآخر وهو المرأة.

وهناك فصول عن التلامس ووجود الأفلام الإباحية في ثنايا وبين طرفي العلاقة بجرأة في الطرح من قبل المؤلف الذي يعرج لممارسة العادة السرية والتحكم في القذف وحتى مايسمى بكيد النساءوكسر .الفتور الزوجي ومايسمى أسطورة دم البكارة.. وماهو الذي يجذب الرجل في المرأة بشكل عام واختلاف ادوات الجذب والإثارة من إمرأة لأخرى، ومن طبقة لثانية بل من ثقافة كلا من المرأة والرجل وغيرهما في مجتمعات وحضارات بل وعادات وتقاليد اخرى مغايرة.

كتاب شريف عرفة ليس عاطفيا ولا دينيا يهدف للوعظ، بل يتوغل في تلك العلاقة التي تساعد وتساهم لحد كبير في نجاح رباط الحياة الزوجية ومتانتها بين الطرفين، من منظور الدراسات العلمية الحديثة بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز السعادة الزوجية، كذلك يعتبر الكتاب بمحتواه الجريء روشتة علاج لكل قاريء وخاصة المقبلين على الزواج سواءا من الشباب او من هم في منتصف العمر.

شريف عرفة يعمل رساما للكاريكاتير، متخصص في علم النفس الإيجابي، حاصل على ماجستير في التخصص التطبيقي من جامعة " إيست لندن، ماجستير إدارة موارد بشرية من الاكاديمية العربية وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة القاهرة، وحصد عدد من الجوائز.

موضوعات متعلقة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب

أحمد الشهاوي يشارك في ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات في المجتمع المصري عبر 7 أصدقاء