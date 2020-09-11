«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب

عن الدارالمصرية اللبنانية صدر كتاب "لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟ دليلك العلمي لحياة جنسية إيجابية" للمؤلف شريف عرفة، في 383 صفحة من القطع المتوسط ويعتبر مرجعية علمية مبسطة يدرك ويستطلع ويتعرف من خلالها القاريء، لحميمية العلاقة الجنسية في غالبيتها، أشكالها السوية كونها حالة مسستمدة من فعاليات عقلية وعاطفية أكثر منها حالة ارتواء جنسي.(لماذا يريد الرجل وترفض المرأة) تطبيق ثقافي معرفي لعلم النفس الإيجابي والسوي والذي يفيد الكثير من القراء، قدم له البروفيسور أحمد عكاشة الرئيس الاسبق للجمعية العالمية للطب النفسي.تتعدد طروحاته أو موضوعاته وعبر 20 فصلا، الكثير من حالتي النشوة والرضا ودوافع ممارسة الجنس، كذلك غريزة المرأة لينطلق إلى آفاق أخرى، مثل انانية الرجل وفتور دوافعه المنصبة في آلية العملية الحميمية، وتحولها لإفراغ شبه حيواني لا مراعاة فيه للأدنى حقوق ولا رغبات الطرف الآخر وهو المرأة.وهناك فصول عن التلامس ووجود الأفلام الإباحية في ثنايا وبين طرفي العلاقة بجرأة في الطرح من قبل المؤلف الذي يعرج لممارسة العادة السرية والتحكم في القذف وحتى مايسمى بكيد النساءوكسر .الفتور الزوجي ومايسمى أسطورة دم البكارة.. وماهو الذي يجذب الرجل في المرأة بشكل عام واختلاف ادوات الجذب والإثارة من إمرأة لأخرى، ومن طبقة لثانية بل من ثقافة كلا من المرأة والرجل وغيرهما في مجتمعات وحضارات بل وعادات وتقاليد اخرى مغايرة.كتاب شريف عرفة ليس عاطفيا ولا دينيا يهدف للوعظ، بل يتوغل في تلك العلاقة التي تساعد وتساهم لحد كبير في نجاح رباط الحياة الزوجية ومتانتها بين الطرفين، من منظور الدراسات العلمية الحديثة بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز السعادة الزوجية، كذلك يعتبر الكتاب بمحتواه الجريء روشتة علاج لكل قاريء وخاصة المقبلين على الزواج سواءا من الشباب او من هم في منتصف العمر.شريف عرفة يعمل رساما للكاريكاتير، متخصص في علم النفس الإيجابي، حاصل على ماجستير في التخصص التطبيقي من جامعة " إيست لندن، ماجستير إدارة موارد بشرية من الاكاديمية العربية وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة القاهرة، وحصد عدد من الجوائز.