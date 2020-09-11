969 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف المركز - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أن 86 شخصا تماثلوا للشفاء، في حين توفي 13 آخرون خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 21 ألفا و908 حالات، منها 19 ألفا و50 نشطة، بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 2506 أشخاص، فيما توفي 352 مصابا جراء الفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.