«نتفلكس» تعرض نسخة مرممة لفيلم «مرسيدس»

تعرض منصة "نتفلكس" فيلم المخرج يسري نصرالله "مرسيدس"، اليوم الجمعة، بنسخة مرممة، وذلك بعد إعطائها الموافقة من قبل صناع العمل الذي أنتج عام 1993.ويناقش "مرسيدس" عدة قضايا منها التغيرات السياسية والإدمان وتجارة المخدرات والتطرف الديني والفساد.الفيلم من إنتاج شركة مصر العالمية للأفلام، والقصة والسيناريو والإخراج ليسري نصرالله، وهو من بطولة زكي فطين عبدالوهاب ويسرا، تميم عبده، تحية كاريوكا، منى البطراوي، عبلة كامل، سيف عبدالرحمن ومجدي كامل وباسم سمرة.وكان المخرج يسري نصرالله أعلن إعادة عرض العمل مرة أخرى بنسخة مرممة على شبكة نتفلكس عبر حسابه بموقع "فيسبوك".