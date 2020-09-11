كنيسة القديسة تريزا للطفل يسوع المارونية بالإسكندرية تعيد تدشين بعض مبانيها

احتفلت اليوم كنيسة القديسة تريزا للطفل يسوع المارونية بالاسكندرية باعادة تدشين بعض المباني للرعية وذلك يشمل ( بيت الكهنة - مذبج الكنيسة - جرن المعودية بعد التجديد والترميم ).جاء ذلك بحضور المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، أيضا بحضور سفير الفاتيكان المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس السفير البابوي بمصر وراعي الكنيسة الأب فريد ولفيف من الكهنة بمختلف الإيبارشيات وعدد من الشمامسة وشعب الكنيسة.كما وجه المطران جورج شيحان كلمته بالشكر لله الذي دائما ما يسدد احتياجات الكنيسة ولكل من ساهم في ظهور هذا العمل وخص الشكر للرعية ووجه كلمته مشيرا لبعض التحديات التي واجهت الكنيسة لأعمال الترميم وإحيائها وإعطائها طابع جديد بالمظهر الماروني.