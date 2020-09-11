«البحوث الإسلامية» يشارك فى تكريم الوافدين الفائزين بمسابقة المواهب
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:59 م
أميرة العنانيطباعة
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد في فعاليات حفل توزيع جوائز المسابقة الكبرى للطلاب الوافدين التي نظمها مركز تطوير الطلاب الوافدين، لاكتشاف المواهب الطلاب ودعمه في المهارات المختلفة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر واهتمامه برعاية الطلاب الوافدين ودعمهم علميا.
وقال الأمين العام إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة التي ينظمها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، لدعم المواهب التي يتميزون بها، وتنمية قدراتهم الذاتية، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التى تروجها الجماعات المتطرفة.
وأضاف عياد أن مركز تطوير الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي يعمل على رعاية الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، حيث يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
أشار الأمين العام إلى أن المسابقة أبرزت عن اكتشاف عدة مواهب لدى الطلاب والطالبات في مجالات: حفظ القرآن الكريم، الخطابة وفنون التواصل، الأصوات الحسنة، الشعر، الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وغير ذلك من المجالات التي يعمل الأزهر الشريف على دعم الطلاب فيها.
وقال الأمين العام إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة التي ينظمها الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات، لدعم المواهب التي يتميزون بها، وتنمية قدراتهم الذاتية، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التى تروجها الجماعات المتطرفة.
وأضاف عياد أن مركز تطوير الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي يعمل على رعاية الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية ورعايتهم وتقديم شتى سبل الدعم اللازم لهم، حيث يمثل رسالة الأزهر العالمية التي يسعى من خلالها لتقديم نماذج متميزة من هؤلاء الطلاب كسفراء للأزهر في مختلف دول العالم لينشروا منهجه الوسطي في ترسيخ السلام واحترام الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
أشار الأمين العام إلى أن المسابقة أبرزت عن اكتشاف عدة مواهب لدى الطلاب والطالبات في مجالات: حفظ القرآن الكريم، الخطابة وفنون التواصل، الأصوات الحسنة، الشعر، الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وغير ذلك من المجالات التي يعمل الأزهر الشريف على دعم الطلاب فيها.