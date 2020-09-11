برلمانى فى المنوفية يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجراء المسحة التي أكدت إصابته بالفيروس.ونفى «مدين» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، إصابة أولاده بفيروس كورونا، موضحًا أنه كان في الفترة الأخيرة بعيدًا عنهم ولم يكن مخالطًا لهم.وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أن بعض الأعراض ظهرت عليه وحالته الصحية مستقرة، وزوجته بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة، مؤكدًا أنه يخضع للعزل المنزلي برفقة زوجته وفق تعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف المديرية.