رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلمانى فى المنوفية يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:37 م
اللواء أحمد مدين
اللواء أحمد مدين
ولاء القاضى
طباعة
أعلن اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجراء المسحة التي أكدت إصابته بالفيروس.

ونفى «مدين» عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، إصابة أولاده بفيروس كورونا، موضحًا أنه كان في الفترة الأخيرة بعيدًا عنهم ولم يكن مخالطًا لهم.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، أن بعض الأعراض ظهرت عليه وحالته الصحية مستقرة، وزوجته بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة، مؤكدًا أنه يخضع للعزل المنزلي برفقة زوجته وفق تعليمات وزارة الصحة، وتحت إشراف المديرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب

أحمد الشهاوي يشارك في ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات في المجتمع المصري عبر 7 أصدقاء