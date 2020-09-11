687 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات 324 ألفا و407 حالات.وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات 4 آلاف و213 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 935 حالة شفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 300 ألف و933 حالة.