أسبوع يفصل محمد أنور عن فركش «إسعاف يونس»

يواصل الفنان محمد أنور وفريق عمل مسلسل "إسعاف يونس" تصوير المشاهد على قدم ورأس بقيادة المخرج معتز التوني، الذي كثف ساعات التصوير وصلت إلى 16 ساعة، سعيًا منه للانتهاء منه خلال أيام.واقترب "أنور" على الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل حيث لم يتبقى له سوى ما يقرب من أسبوع ليرفع بعدها المخرج معتز التوني شعار فركش، ويتفرغ لعملية المونتاج استعدادًا لعرضه خلال الموسم الشتوي وتحديدًا شهر أكتوبر المقبل على منصة watch it.و مسلسل"إسعاف يونس" بطولة سارة سلامة، محمد علي رزق، منة عرفة، هناء الشوربجي، هشام محمد شرف، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجى.