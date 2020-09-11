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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 4 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:30 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ
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أصيب 4 فلسطينيين بينهم صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله «إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة؛ ما أدى لإصابة 3 مواطنين ومصور الوكالة الفرنسية الصحفي جعفر شتية ووصفت جروحهم بالطفيفة، والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا».

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

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