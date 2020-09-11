«الكاظمي» يبحث مع الرئيس العراقي تحضيرات الانتخابات البرلمانية

حث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع الرئيس العراقي برهم صالح، القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلًا عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن الكاظمي التقى بالرئيس برهم صالح في مدينة السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى إقليم كردستان العراق، وتم خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلًا عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.وأشار الكاظمي إلى أن للعراق اليوم فرصة تاريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لصالح جميع العراقيين بكل أطيافهم.وبيّن الكاظمي رئيس الوزراء أن اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الديكتاتورية.من جانبه، أثنى الرئيس العراقي على جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية إلى الإصلاح، مبيّنًا أن سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كل محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع.