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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دليل مصطلحات وأزياء سنة أولى جامعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:35 م
أزياء سنة أولى جامعة
أزياء سنة أولى جامعة
شيماء دهب
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بالتزامن مع بداية عام دراسي جديد، نقدم عدة نصائح لاختيار الأزياء المناسبة لكي، إضافة لمصطلحات عليكي معرفتها، وفقًا لموقع "elle".

- اختيار ملابس مريحة:
لا تختارى ملابس ضيقة أوواسعة للغاية، بل سهلة في الحركة.

- قطع أساسية:
الجاكيت الجينز، الشميز الأسود، الأبيض، البنطلون الأسود والجينز قطع ضرورية للتنتقل فيما بينهما من خلال إدخال لون محايد.

- الأقمشة العملية:
اختيار الأقمشة العملية أمر مهم للغاية كالليكرا، القطن، الشيفون الكريب حتى تكن عملية ولا تتعرض للكرمشة بشكل سريع.
- ابتعدي عن الطبقات: عليكي اختيار قطع خفيفة وسهلة وابتعدي عن ارتداء عدة طبقات فوق بعضها الأمر الذي يعوق الحركة.
-اختيار الحقيبة المختلفة: اختيار الحقيبة السهلة في الارتداء والأغلب عندما يكون لديك محاضرات أن تختار الحقيبة على الظهر مع اختيار اللون المناسب الذي يليق على معظم اللبس.
- اختيار الحذاء: يعتبر اختيار الحذاء المناسب أمر في غاية الأهمية من الأفضل يتم الابتعاد عن الكعب العال، ويعتبر الكوتشي هو الاختيار المناسب للفتيات والمريح ايضًا.

ونرصد مجموعة من المصطلحات على الطالب الجديد معرفتها.
المحاضرة
خلال المدرسة يطلق عليها حصة ولكن في الجامعة يطلق عليها محاضرة ومدة المحاضرة في الجامعة أطول من المدرسة فالمحاضرة يتراوح مدتها من ساعة إلى ثلاث ساعات.

بينش
مع دخولك لمحاضرات الجامعة ستجد البينش وهو مقعد طويل أكبر من المقعد أو الديسك بالمدرسة بالتأكيد.

دكتور
انتهاء زمن "مستر، ميس" وبدء زمن النداء بـ "الدكتور" ومصطلحات الجامعة تختلف عن مصطلحات المدرسة بالطبع، فمعظم الطلاب في بداية وجودهم بالكلية يخطأون في هذا بشكل طبيعي لعدم التعود.

الواجبات الجامعية
يطلق عليها tasks، sheet وليس واجب مدرسي فالأمر يختلف بالطبع ويشمل تكليفات من جانب الدكتور والبحث عبر الإنترنت وعمل ملخص بموضوعات معينه سيتم الاتفاق عليها مسبقًا، أو زيارة المكتبة وعمل ملخص للموضوع المتفق عليه.

الفاينل والميد تيرم
تجد هذا المصطلح متداولا، فامتحان الميدتيرم هو امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول، وامتحان الفاينل آخر السنة.

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