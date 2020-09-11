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سياسي

برلماني لرئيس الوزراء: كمل جميلك بتخفيض رسوم التصالح في 4 محافظات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:17 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
عائشة حسن
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أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بالإجراءات والتيسيرات الكبيرة والاحترافية التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإدارة ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال "حساسين" في بيان أصدره اليوم، إن تخفيض رسوم مخالفات التصالح في 23 محافظة لقى ارتياحا كبيرا من المواطنين داخل هذه المحافظات، مناشدا الدكتور مصطفى مدبولى تخفيض رسوم مخالفات التصالح بمحافظة الجيزة.

وتابع أن أهالى وجماهير دائرتى الانتخابية بمحافظة الجيزة كرداسة طالبوا منى بعد صلاة الجمعة اليوم مناشدة رئيس الوزراء تخفيض رسوم التصالح على مستوى محافظة الجيزة بجميع مدنها ومراكزها وأحيائها بصفة عامة وعلى نطاق مدينة كرداسة وقراها بصفة خاصة.

ووجه "حساسين" حديثه لرئيس الوزراء، قائلا: " كمل جميلك وخفض رسوم التصالح بباقى المحافظات وعددها 4 محافظات فقط ومنهم محافظة الجيزة " معربا عن ثقته فى ان الدكتور مصطفى مدبولى سوف يستجيب لاقتراحه فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين بصفة عامة وعن اهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.

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