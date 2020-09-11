قيمة تصالح المباني في سوهاج بعد تخفيضها

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بكافة مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة.وأضاف "الفقي" أن قيمة المتر مقابل التصالح على مخالفات البناء للاستخدام السكني تبدأ من 50 جنيهًا في النجوع، ولا تزيد عن 700 جنيه في حي شرق سوهاج.وأوضح أنه تم تخفيض قيم التصالح 10% ووصلت في بعض الأماكن إلى 40%، ففي حي شرق سوهاج تراوحت القيمة ما بين 190 جنيها للفئة "د" وحتى 700 جنيه للفئة "أ"، وفي حي غرب تراوحت القيمة ما بين 150 جنيها للفئة "د" و600 جنيه للفئة "أ".وقيمة التخفيض في مدينة جرجا من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، ومدينة أخميم من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طهطا بلغت القيمة من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ".وفي مدينة البلينا تراوحت نسبة التخفيض من 140 جنيها للفئة "د" و420 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طما من 140 جنيها للفئة "ج" و300 جنيه للفئة "أ" ونفس التخفيض لمدينة المراغة، وفي المنشأة تراوحت القيمة من 110 جنيهات للفئة "ج" حتى 220 جنيها للفئة "أ".وفي جهينة بلغت قيمة التخفيض من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ"، وفي ساقلته من 90 جنيها لفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ" وفي دار السلام تراوحت من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ".وجاء قرار التخفيض في سعر المتر في القرى 60 جنيهًا، والنجوع 50 جنيها.وأشار "الفقي" إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء جاء مراعًاة للبعد الاجتماعي، واستجابة لطلبات المواطنين وقرار مجلس الوزراء.