رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قيمة تصالح المباني في سوهاج بعد تخفيضها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:15 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بكافة مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة.

وأضاف "الفقي" أن قيمة المتر مقابل التصالح على مخالفات البناء للاستخدام السكني تبدأ من 50 جنيهًا في النجوع، ولا تزيد عن 700 جنيه في حي شرق سوهاج.

وأوضح أنه تم تخفيض قيم التصالح 10% ووصلت في بعض الأماكن إلى 40%، ففي حي شرق سوهاج تراوحت القيمة ما بين 190 جنيها للفئة "د" وحتى 700 جنيه للفئة "أ"، وفي حي غرب تراوحت القيمة ما بين 150 جنيها للفئة "د" و600 جنيه للفئة "أ".

وقيمة التخفيض في مدينة جرجا من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، ومدينة أخميم من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طهطا بلغت القيمة من 150 جنيها للفئة "د" وحتى 560 جنيها للفئة "أ".

وفي مدينة البلينا تراوحت نسبة التخفيض من 140 جنيها للفئة "د" و420 جنيها للفئة "أ"، وفي مدينة طما من 140 جنيها للفئة "ج" و300 جنيه للفئة "أ" ونفس التخفيض لمدينة المراغة، وفي المنشأة تراوحت القيمة من 110 جنيهات للفئة "ج" حتى 220 جنيها للفئة "أ".

وفي جهينة بلغت قيمة التخفيض من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ"، وفي ساقلته من 90 جنيها لفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ" وفي دار السلام تراوحت من 90 جنيها للفئة "ج" وحتى 180 جنيها للفئة "أ".

وجاء قرار التخفيض في سعر المتر في القرى 60 جنيهًا، والنجوع 50 جنيها.

وأشار "الفقي" إلى أنه تم تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء جاء مراعًاة للبعد الاجتماعي، واستجابة لطلبات المواطنين وقرار مجلس الوزراء.
قيمة تصالح المباني في سوهاج بعد تخفيضها
قيمة تصالح المباني في سوهاج بعد تخفيضها

موضوعات متعلقة

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

أحمد الشهاوي يشارك في ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات في المجتمع المصري عبر 7 أصدقاء

آخرها فتح المكتبات.. كيف عادت الحياة الثقافية فى مصر؟