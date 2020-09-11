«جروبات سرية وسماسرة».. «الدستور» تحقق في جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية



على الرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، إلا أن عملية الاتجار بالأعضاء البشرية لازالت مستمرة وبقوة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى الأرض الممهدة والتربة الخصبة لاستمرار تلك العمليات ويتم ذلك من خلال جروبات سرية تبرم من خلالها اتفاقيات على شراء أو بيع عضو بشرى مثل الكلى، الرحم، القرنيات وكذلك فصوص الكبد، ولم يقتصر ذلك على مصر والدول الشقيقة فقط بل وتخطى هذا الإجرام حدود الوطن العربى.



فقد قامت منذ أيام قليلة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بمساعدة أهالى دائرة قسم ثانى الإسماعيلية بإلقاء القبض على 4 أشخاص داخل إحدى الشقق بدائرة القسم لاتهامهم فى الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق الفيس بوك.



ومن هنا يسلط "الدستور" فى هذا التحقيق الضوء على عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، نكشف لكم من خلاله الحيل المتعددة والإجراءات كافة التى يتم اتخاذها من أجل إتمام وتنفذ تلك العمليات المشبوهة، ولم نقتصر على التقصي حول مجرمين داخل مصر بل تخطينا الحدود وكسرنا كل الحواجز وتواصلنا مع عدد كبير من الدول العربية المختلفة وكل ذلك بوجود أدلة وتسجيلات صوتية تثبت صحة تفاصيل الموضوع. فقد أجريت بعض الاتفاقيات لبيع وشراء أعضاء بشرية كالكلية وفص كبد وكذلك الرحم، وذلك بالتواصل مع عدد من التجار وكذلك مواطنين يتاجرون بأعضائهم لأسباب عدة وذلك عن طريق بعض الجروبات السرية الخاصة بالترويج عن هذا العمل الإجرامى. على الرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، إلا أن عملية الاتجار بالأعضاء البشرية لازالت مستمرة وبقوة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى الأرض الممهدة والتربة الخصبة لاستمرار تلك العمليات ويتم ذلك من خلال جروبات سرية تبرم من خلالها اتفاقيات على شراء أو بيع عضو بشرى مثل الكلى، الرحم، القرنيات وكذلك فصوص الكبد، ولم يقتصر ذلك على مصر والدول الشقيقة فقط بل وتخطى هذا الإجرام حدود الوطن العربى.فقد قامت منذ أيام قليلة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بمساعدة أهالى دائرة قسم ثانى الإسماعيلية بإلقاء القبض على 4 أشخاص داخل إحدى الشقق بدائرة القسم لاتهامهم فى الإتجار بالأعضاء البشرية عن طريق الفيس بوك.ومن هنا يسلط "الدستور" فى هذا التحقيق الضوء على عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، نكشف لكم من خلاله الحيل المتعددة والإجراءات كافة التى يتم اتخاذها من أجل إتمام وتنفذ تلك العمليات المشبوهة، ولم نقتصر على التقصي حول مجرمين داخل مصر بل تخطينا الحدود وكسرنا كل الحواجز وتواصلنا مع عدد كبير من الدول العربية المختلفة وكل ذلك بوجود أدلة وتسجيلات صوتية تثبت صحة تفاصيل الموضوع. فقد أجريت بعض الاتفاقيات لبيع وشراء أعضاء بشرية كالكلية وفص كبد وكذلك الرحم، وذلك بالتواصل مع عدد من التجار وكذلك مواطنين يتاجرون بأعضائهم لأسباب عدة وذلك عن طريق بعض الجروبات السرية الخاصة بالترويج عن هذا العمل الإجرامى.

◄ أبو هبة: يتم تسليم المبلغ المالي عند إجراء العملية من خلال مراسلة جروب " إعلانات بيع الأعضاء البشرية".



تلقينا اتصالا هاتفيا من تاجر يدعى "أبو هبة " ليبين لنا الإجراءات المطلوبة ـ بعد أن تمت الموافقة على السعر المرغوب وهو 60 ألف جنيها ثمن بيع الكلية اليمنى ـ وهو أن نلتقى خلال هذا الأسبوع لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من تطابق الكلية لحالة المواصفات المطلوبة. وعن يوم العملية قال: "لازم يجى حد من أهلك وقت العملية عشان يكون معاك وكمان عشان يستلم المبلغ المالى وإن العملية هتتم بإحدى المستشفيات الخاصة ضمانا لنجاح العملية والورق والتصاريح عليا وهظبط الدنيا". تلقينا اتصالا هاتفيا من تاجر يدعى "أبو هبة " ليبين لنا الإجراءات المطلوبة ـ بعد أن تمت الموافقة على السعر المرغوب وهو 60 ألف جنيها ثمن بيع الكلية اليمنى ـ وهو أن نلتقى خلال هذا الأسبوع لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من تطابق الكلية لحالة المواصفات المطلوبة. وعن يوم العملية قال: "لازم يجى حد من أهلك وقت العملية عشان يكون معاك وكمان عشان يستلم المبلغ المالى وإن العملية هتتم بإحدى المستشفيات الخاصة ضمانا لنجاح العملية والورق والتصاريح عليا وهظبط الدنيا".

◄ "عائشة" تعرض رحمها للبيع مقابل 70 ألف دولار.



من مصر إلى المغرب وهنا تواصلنا مع "عائشة الشريف"،29 عاما، من خلال بوست قد نشرته من فترة تعرض فيه استعدادها لبيع رحمها لحاجتها الشديدة إلى المال، وقد طلبت حينها 70 ألف دولار ولكن أرادت محررة "الدستور" التحري حول كيفية نقل الرحم من المغرب إلى مصر، فأخبرتنا عائشة أنها ستؤمن لنا حق التذكرة والمعيشة خلال فترة إجراء العملية كما أخبرتنا أن تلك العملية ستتم داخل عيادات خاصة تجنبا للمشاكل القانونية. من مصر إلى المغرب وهنا تواصلنا مع "عائشة الشريف"،29 عاما، من خلال بوست قد نشرته من فترة تعرض فيه استعدادها لبيع رحمها لحاجتها الشديدة إلى المال، وقد طلبت حينها 70 ألف دولار ولكن أرادت محررة "الدستور" التحري حول كيفية نقل الرحم من المغرب إلى مصر، فأخبرتنا عائشة أنها ستؤمن لنا حق التذكرة والمعيشة خلال فترة إجراء العملية كما أخبرتنا أن تلك العملية ستتم داخل عيادات خاصة تجنبا للمشاكل القانونية.

◄ "نوارة" تعرض كلية زوجها للبيع مقابل 16 مليون دولار.



نشرت "نوارة" بوست على إحدى الصفحات الترويجية الخاصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، أبدت فيه استعدادها الكامل لبيع أى عضو وحتى إن اضطرت أن تستغني عن قرنية عينها وهي لازالت على قيد الحياة، وذلك لأن ظروفها المادية صعبة للغاية.



عند تواصلنا معها وإخبارها بفصيلة الدم خاصتنا "0+ "والتى لم تطابق فصيلتها "Bـ"، أخبرتنا أن زوجها يطابق فصيلتنا وهو على أتم الاستعداد لإجراء عملية النقل، وذلك بمبلغ قدره 16 ألف دولار. وعن التفاصيل الخاصة بعملية نقل العضو، اقترحت قدومنا للمغرب وإجراء العمليات بالعيادات الخاصة أو بإحدى المستشفيات الخاصة حتى يتم كل شيء في سرية تامة. نشرت "نوارة" بوست على إحدى الصفحات الترويجية الخاصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، أبدت فيه استعدادها الكامل لبيع أى عضو وحتى إن اضطرت أن تستغني عن قرنية عينها وهي لازالت على قيد الحياة، وذلك لأن ظروفها المادية صعبة للغاية.عند تواصلنا معها وإخبارها بفصيلة الدم خاصتنا "0+ "والتى لم تطابق فصيلتها "Bـ"، أخبرتنا أن زوجها يطابق فصيلتنا وهو على أتم الاستعداد لإجراء عملية النقل، وذلك بمبلغ قدره 16 ألف دولار. وعن التفاصيل الخاصة بعملية نقل العضو، اقترحت قدومنا للمغرب وإجراء العمليات بالعيادات الخاصة أو بإحدى المستشفيات الخاصة حتى يتم كل شيء في سرية تامة.

◄ سمسار بالعراق: سأوفر لك كل ما تحتاجه من أعضاء بشرية



كما تواصلنا مع "علي" أحد السماسرة بالعراق تحديدًا من بغداد،حيث أخبرنا أنه يستطيع أن يوفر لنا أي عضو وذلك بالاتفاق مع من لديه الرغبة بيبع أي عضو مقابل أموال مادية، ومن ثم قام السمسار بتوصيلنا للشخص المناسب الذي تطابق فصيلته فصيلتنا حيث قدم لنا التحاليل اللازمة التي تثبت ذلك وتأكد أنه بصحة جيدة.



البائع أراد أن يبيع الكلية اليمنى وذلك بمبلغ يقدر 60 ألف دولار. كما أبلغنا علي بأن نخبره بكل التفاصيل التي تدور بيننا وبين البائع خطوة بخطوة، وتم الاتفاق على 60 ألف دولار مقابل الكلية اليمني ومن ضمن تلك الإجراءات أن يأتى إلى مصر على نفقتنا وأن نؤمن له حياة كريمة حتى يصل إلى المغرب. كما تواصلنا مع "علي" أحد السماسرة بالعراق تحديدًا من بغداد،حيث أخبرنا أنه يستطيع أن يوفر لنا أي عضو وذلك بالاتفاق مع من لديه الرغبة بيبع أي عضو مقابل أموال مادية، ومن ثم قام السمسار بتوصيلنا للشخص المناسب الذي تطابق فصيلته فصيلتنا حيث قدم لنا التحاليل اللازمة التي تثبت ذلك وتأكد أنه بصحة جيدة.البائع أراد أن يبيع الكلية اليمنى وذلك بمبلغ يقدر 60 ألف دولار. كما أبلغنا علي بأن نخبره بكل التفاصيل التي تدور بيننا وبين البائع خطوة بخطوة، وتم الاتفاق على 60 ألف دولار مقابل الكلية اليمني ومن ضمن تلك الإجراءات أن يأتى إلى مصر على نفقتنا وأن نؤمن له حياة كريمة حتى يصل إلى المغرب.

◄ نقابة الأطباء: يتم منع الأطباء المتورطين من مزاولة المهنة.



وتقول الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن عملية الإتجار بالأعضاء البشرية عمل غير مشروع ومن ثم يجب معاقبة جميع الأطراف المشتركة فى تنفيذ تلك العمليات، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة من قبل النقابة بالنسبة للأطباء الذين تثبت إدانتهم وتورطهم بتلك العمليات الإجرامية. تابعت مينا: فقد يتم محاكمة الأطباء الخارجين عن إطار القانون وذلك عن طريق تحويلهم للتحقيق بل ويتم سحب منه رخصة مزاولة المهنة، مضيفة أن أسلم طريقة لمنع تجارة الأعضاء البشرية وهى حل المشكلة من جذورها مشيرة إلى أن في جميع الدول نظام مستقر فيما يخص بنقل الأعضاء ولكن مصر تفتقر لمثل تلك الأنظمة.



واختتمت مينا حديثها لـ"الدستور" إنه يجب على الدولة أن تعمل على إيجاد طريق قانوني ومستقر غير ملتوي لحل مشكلة المرضى المحتاجين لزرع الأعضاء، معلقة "أى حاجة فيها عجز شديد بيتفتح طرق غير مشروعة لتلبية هذا العجز عشان كدة لازم الدولة توضع حل نهائى". وتقول الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن عملية الإتجار بالأعضاء البشرية عمل غير مشروع ومن ثم يجب معاقبة جميع الأطراف المشتركة فى تنفيذ تلك العمليات، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة من قبل النقابة بالنسبة للأطباء الذين تثبت إدانتهم وتورطهم بتلك العمليات الإجرامية. تابعت مينا: فقد يتم محاكمة الأطباء الخارجين عن إطار القانون وذلك عن طريق تحويلهم للتحقيق بل ويتم سحب منه رخصة مزاولة المهنة، مضيفة أن أسلم طريقة لمنع تجارة الأعضاء البشرية وهى حل المشكلة من جذورها مشيرة إلى أن في جميع الدول نظام مستقر فيما يخص بنقل الأعضاء ولكن مصر تفتقر لمثل تلك الأنظمة.واختتمت مينا حديثها لـ"الدستور" إنه يجب على الدولة أن تعمل على إيجاد طريق قانوني ومستقر غير ملتوي لحل مشكلة المرضى المحتاجين لزرع الأعضاء، معلقة "أى حاجة فيها عجز شديد بيتفتح طرق غير مشروعة لتلبية هذا العجز عشان كدة لازم الدولة توضع حل نهائى".