جريك سيتي نيوز: أردوغان غير قادر على حماية تركيا من التقسيم

أكدت صحيفة "جريك سيتي نيوز" اليونانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير قادر على حماية بلاده من التقسيم إذا ما ثار الأكراد عليه ووجدوا الدعم من اليونان.وتابعت أن مايكل روبين، الباحث الأمريكي في معهد أمريكان إنتربرايز، قد حذر من أن اليونان يمكن أن تساعد في تقسيم تركيا من خلال دعم الأكراد.وأضافت أن أردوغان يحاول خلق عظمة تركية جوفاء دون الاستعداد للتصدي لأي محاولات لتقسيم تركيا.وأشارت إلى أن عدوانية أردوغان وتحريضه على القتال في كثير من دول المنطقة يجعل كابوس تركيا القديم قد يتحول لحقيقة في أي وقت وينفصل الأناضول عن الحكم التركي.وأكدت الصحيفة أنه بعد تسليط الضوء على تعاون موظفي الحكومة التركية والمخابرات التركية وأفراد من عائلة أردوغان مع تنظيم داعش، وإقامة علاقات تجارية معه، ظهر السبب الحقيقي لاحتلال سوريا لإنشاء منطقة معادية للأكراد.وتابعت أن تركيا لديها مشاكل مع جيرانها، خاصة عندما ننظر في تدخلاتها العسكرية في سوريا وليبيا والعراق، وتهديداتها الحربية المباشرة ضد اليونان وقبرص، وكذلك لغة أنقرة العدائية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، كل هذه المشاكل لن تجعله قادرا على مواجهة أي ثورات داخلية.