مصرع شاب غرقا بـ «نيل شاطئ رأس البر»

انتشلت قوات الإنقاذ البحري، جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا فى البحر فى شاطئ ٧٧ بمدينة رأس البر بدمياط.كانت قوات الإنقاذ البحري قد تلقت بلاغًا حول نزول ٥ شباب للبحر، وتم إنقاذ 4 من الغرق، ولقى أحدهم مصرعه ويدعي ياسين حسين محمود محمد،٣٠ سنة، من المحلة، وتم نقل الجثمان لمشرحة ١٠٧ برأس البر، وتم تحرير محضر بالواقعة.