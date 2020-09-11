الحكومة تنفى فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.وناشد المركز رواد وسائل التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر فيما ينشرونه حتى لا يتسبب في بلبلة الرأي العام وإثارة المواطنين، وحتى لا يتعرض مروجو هذه الشائعات للمساءلة القانونية.