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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء ببورسعيد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:02 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تخفيض سعر المتر بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و20% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و30% لحي الجنوب.

وأكد محافظ بورسعيد: إن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في ملف القضاء على مخالفات البناء، وهناك تقدم ملحوظ في المصالحات، موضحا أن أهم منطقة جنوب بورسعيد، والتي بها تعديات على الأرض الزراعية، واستقبل حوالي ألف طلب تصالح فيها، وتم دفع مبالغ جدية التصالح.

وأضاف الغضبان، أن التصالح فرصة ذهبية قدمتها الدولة للمواطنين، مناشدهم انتهازها لأنها لن تعوض، وحتى لا يعيشون مهددين طوال العمر، لأنه بداية من 1 أكتوبر سيتم إزالة المباني المخالفة.

وتابع: "اعتبارا من 1 أكتوبر سيتم إزالة كل المباني المخالفة، وإذا لم يقدم المواطن للتصالح وتم إغلاق باب المصالحات، ستكون الإزالات فورية".

وأكمل: "تم توزيع أسماء المخالفين على مديرية الأمن وتقوم المديرية بتوجيه المواطنين بدفع جديات التصالح حتى لا يكون للمواطن حجة عند إزالة المباني المخالفة".

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