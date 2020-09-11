الإخوان تحرض أتباعها لرصد دوريات الشرطة في الشوارع

"فرق تسد" مذهب سلكت دربه جماعة الإخوان؛ بهدف صناعة فُرقة كبيرة بين الشعب ومؤسسات الدولة، خاصًة الجهات الأمنية، سواء كانت الشرطة أو الجيش، فبدأت في بث سمومها في أذهان المواطنين عبر مجموعاتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر.بدأت حملاتهم من خلال اللجان الإلكترونية في نشر عدد من الأفكار التي تنشر العزلة بين المواطنين، من خلال نشر الشائعات والصور والفيديوهات القديمة على أنها تحدث اليوم، في رغبة لتشكيل حواجز بين الشعب والدولة ورجالها.وفي محاولة للإخوان لشن هجمات على قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، طلبت من التابعين لها في مصر بمجموعاتها الخاصة رصد تمركزات رجال الأمن في كافة المناطق.