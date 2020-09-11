مطران إيبارشية الإسماعيلية يترأس اجتماع لجنة تأسيس معهد التربية الدينية

ترأس صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اجتماع لجنة تأسيس معهد القديس يوسف للتربية الدينية المسيحية.شارك في الاجتماع، أعضاء اللجنة الأب يوحنا صديق، الأب يوسف رمزي، الأب إرميا نشأت، عبر تطبيق زووم، بالإضافة إلى الأخت يوأنا ذكري، والشماس الإنجيلى يوحنا قاصد.تخلل الاجتماع، وضع القواعد الأساسية والهيكلية لبدء الدراسة بمعهد القديس يوسف للتربية الدينية المسيحية.