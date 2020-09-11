أنجلينا جولي تدعم أطفال اليمن بطريقة مختلفة

أعلن طفلان يبلغان من العمر 6 سنوات فقط، يحملان اسم "أيان موسى، ميكائيل إشا"، أن النجمة أنجلينا جولي تبرعت بمبلغ مالي كبير لهما قاما باستخدامه لافتتاح كشك لبيع عصير الليمون في لندن.وتمكن الطفلان من جذب انتباه جولي، حسب ما نشره موقع "instyle"، حيث تبرعت لهما بمبلغ مالي كبير لم يكشف عنه، ليقوم الثنائي بنشر مقطع فيديو على Instagram أظهر رسالة شكر لجولي.وفي تصريح لوالد أحد الأطفال لشبكة CNN، قال إن وكيل جولي اتصل بأسر الأولاد وعرض التبرع لقضيتهما وهي المساعدة في الأزمة الإنسانية باليمن.وتحدثت "سي إن إن" أن نصف سكان اليمن معرضون لخطر المجاعة، حيث يعاني الملايين من الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تفشي الكوليرا إلى جانب جائحة فيروس كورونا العالمي.الجدير ذكره أن الطفلين حققا من خلال منصة عصير الليمون الخاصة بهما 90944 دولارًا، ويأملان في الحصول على إجمالي 150 ألف جنيه إسترليني، أو حوالي 192 ألف دولار.