سفير الفاتيكان يزور دير الآباء البندكتيين بالإسماعيلية

زار المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، دير الآباء البندكتيين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة.وفي سياق آخر، استقبلت، أمس الخميس، الأخت ماري فرانسواز فوكية عازر، مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية بدمياط، والأخت إيلاريا أنور، بدير دمياط، المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر، والأخت مارسيل، الرئيسة العامة للرهبنة، والأخت لوسي، المستشارة الأولى للرهبنة، وذلك في زيارتهم التفقدية للمدرسة، ودير الراهبات بدمياط.جدير بالذكر، أنه في يناير الماضي وصل المونسينيور المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان الجديد إلى مصر، وكان في استقباله العديد من المطارنة والرهبان والراهبات وممثلين للكنيسة الكاثوليكية.