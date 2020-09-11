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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تلفيات جسيمة في سيارتين.. مصدر: لا خسائر بشرية في حادث صالح جمعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:26 م
حادث صالح جمعة
حادث صالح جمعة
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن عدم وقوع إصابات في الحادث الذي تسبب فيه صالح جمعة، لاعب الأهلي، بمنطقة الزمالك، لافتا إلى حدوث تلفيات جسيمة في سيارتى مواطنين، وجارٍ مناقشة اللاعب في الواقعة وسماع المتضررين.

وتباشر نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث المبدئية عقب تلقيها إخطارًا بالواقعة من القسم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفاده وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء سير اللاعب صالح جمعة بسيارته اصطدم بسيارتي ملاكي، ما أدى لتهشمهما، وتم التحفظ على اللاعب للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة رقم «ف ع ا 681 ماركة بي إم دبليو» قيادة صالح جمعة عودة، 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي «ل س ع 256 mazda» و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس».

وتبين أن السيارة الأولى بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، و«ا س ي 123 ماركة دايو لانوس»، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهة اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارتين دون إصابات.

كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصة التسيير منتهية بتاريخ 3-3-2019، وباسم شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، وتحرر محضر بالواقعة.

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