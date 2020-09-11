ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بفستان قصير (صور)

تحرص الفنانة ميرهان حسين على التواصل مع جمهورها بشكل دائم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشاركهم لحظات حياتها.ونشرت "ميرهان" صور جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت من خلالها بإطلاله هادئة وبسيطة ومكياج هادئ أبرز جمال وجهها، مرتدية فستان أبيض قصير لتستعرض رشاقتها، حيث بدت بوزن مثالي بعدما خسرت القليل من وزنها.كانت ميرهان قد شاركت في موسم رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، وهو بطولة أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، لطفي لبيب، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.