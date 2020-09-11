حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذى ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في الثامنة مساء اليوم٬ حفل غنائي فني يحييه فريق "تكسير شرقي" بمشاركة كل من الفنانين: أم سامح، غناء وإيقاعًا٬ عبدالرحمن بلالة -غناء٬ ويتى- باص جيتار٬ عبدالله مجدي- إليكتريك جيتار٬ وائل السيد- أكورديون٬ عمرو وجيه ساكسفون.تكونت فرقة "تكسير شرقي" في أواخر عام 2017 في "مكان"- المركز المصري للثقافة والفنون الذي قام باحتضانها وتوفير كل ما تيسر من عون لها. تقدم الفرقة أعمالًا تعتمد على العمل المكثف على جذور وأصول الموسيقى المصرية بأنواعها المختلفة كالموال والزار، وتمزجها بأصوات جديدة على آذان المستمع٬ لتخرج بتوليفة صوتية فريدة من نوعها تميزها وسط جميع التجارب الموسيقية المتواجدة على الساحة الفنية حاليا.وأسس الفرقة كل من أحمد عمران- عود٬ وليد عبده- إيقاع وطنبورة٬ وأمين شاهين- أرغول وكولة.