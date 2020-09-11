محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير المشروعات الخدمية بسيوة (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة عددا من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجديدة والاطمئنان على نسب التنفيذ، وكذلك متابعة تنفيذ الحلول الجارية لتخفيض منسوب مياه الصرف الزراعي.وتفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مبنى إدارة المرور بمركز ومدينة سيوة وجهود خفض مستوى منسوب مياه الصرف الزراعي البحيرات والبرك بواحة سيوة، بحضور العميد عصام عبدالغني، رئيس المركز والأجهزة الأمنية والتنفيذية.وأكد محافظ مطروح على اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة والعمل على وضع حلول دائمة لمشكلات الصرف الزراعي وكذلك طريق سيوة مطروح، مع وضع مخطط للتطوير العمرانى والحضاري بالواحة يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية.