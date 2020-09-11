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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات»: 3 اتفاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات الصحة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:14 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يؤمن بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويعه في خدمة المواطنين فى قطاعات مختلفة، وجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية بما يمثل خطوة كبيرة فى بناء مصر الرقمية.

وأضاف على حسابه في «فيسبوك»: «كنت سعيدًا وأنا أشهد توقيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ثلاث اتفاقيات جديدة لتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى في مجالات الصحة ومعالجة اللغات الطبيعية والاستخلاص الآلى للمعلومات».

وتابع: «توقيع الاتفاقيات الثلاث جاء تكليلا لمفاوضات مع ثلاث شركات فرنسية وإنجليزية بدأنا فيها بعد زيارتي في سبتمبر 2019، إلى فرنسا بالتعاون مع السفارة المصرية في باريس».

وقال الوزير: سنعمل مع شركة «ثيراباناسيا Therapanacea» الفرنسية في تنفيذ مشروع مشترك لتطوير تطبيقات تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجالات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان للتنبؤ المبكر بنسب الاستجابة للعلاج والتي من بينها أمراض سرطانات الثدى والرأس والعنق وغيرها، مما يتيح تحسين كل مراحل علاج مريض السرطان.

وأضاف الوزير: سنتعاون مع شركة «تيكليا Teklia» الفرنسية فى تطوير مشروع مشترك لاستحداث تطبيقات من شأنها دعم اللغة العربية في الاستخلاص الآلي للمعلومات والمعالجة الدلالية، والتعرف الآلي على الوثائق القديمة المكتوبة باليد والمطبوعة والمخطوطات التاريخية، وذلك لتعظيم دور التكنولوجيا في التعرف على محتوى المخطوطات واللغات القديمة وبالتالي فهم أعمق للثقافة والتاريخ.

وقال الوزير: سنعمل مع شركة «إنستاديب InstaDeep» الإنجليزية فى تنفيذ مشروع مشترك لتطوير منصة معالجة اللغة العربية الطبيعية وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمختلف الفئات، منها طلاب الجامعات والمدارس والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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