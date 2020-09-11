إليسا تقترب من المليون الثامن بـ«صاحبة رأي»

حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا، 7 ملايين و791 ألف، مقتربة من 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع "يوتيوب"، في الـ23 من يوليو الماضي.وأغنية "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس ايلي بربر.وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".