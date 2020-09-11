رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في أي أشهر يولد المعمرون؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:46 م
معمر
معمر
وكالات
طباعة
وجد خبراء أمريكيون أن تاريخ الميلاد يلعب دورا مهما في مصير الشخص، حيث اتضح أنه يعتمد علي كم من الوقت سيعيش الشخص على هذه الأرض.

وذكر علماء من الولايات المتحدة أنهم حددوا الأشهر التي تقدم لصاحبها طول العمر.

وقام العلماء بتحليل إحصائيات أكثر من 1500 شخص تجاوز عمرهم الـ100 سنة، واتضح أن الوقت الذي ولدوا فيه كان عاملا مهما جدا.

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر البيئة وهطول الأمطار ودرجة الحرارة والطقس على نمو الطفل في الرحم، على سبيل المثال، قد تصاب الأم بنزلة برد في الشتاء، مما يؤثر سلبا على الطفل فورا، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

في الشتاء والربيع، تواجه الأمهات نقصا في الفيتامينات، وهو أيضا عامل يؤثر سلبا على الطفل، وفق "الوكالة الفيدرالية للأنباء".

لذلك، ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين ولدوا في الخريف لديهم فرصة أكبر للعيش لفترة طويلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

الصور

image description

«أعتبرهم أبنائي».. حكاية صاحب مأوي قطط الشوارع في وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

الأكثر قراءة

كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية

بسيارة «عبدالله».. صالح جمعة يحطم سيارتين فى الزمالك

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

إنفوجراف

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

الكحول والتدخين يزيدان من احتمال الإصابة بكورونا

أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن عند الإصابة بكورونا

%40 من مصابى كورونا لم تظهر عليهم الأعراض عند التشخيص

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: قصة ولا مناظر؟!
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
المزيد

الثقافة

«لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟».. شريف عرفة يجيب

أحمد الشهاوي يشارك في ندوة مؤسسة «العويس» حول «الصايغ»

حفل لفريق «تكسير شرقى» بدرب 1718.. الليلة

«شلة ليبون» رواية ترصد المتغيرات في المجتمع المصري عبر 7 أصدقاء